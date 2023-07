Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin verletzt

Gotha (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 10:24 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall in Gotha eine 45-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Ein 72-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Schubertstraße und wollte nach rechts in die Inselsbergstraße abbiegen. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und kollidierte in der Folge mit dieser. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich leicht. Zu weiteren medizinischen Versorgung wurde sie in das nahegelegene Klinikum verbracht. Der getragene Fahrradhelm verhinderte schwerere Verletzungen.(ak)

