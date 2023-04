POL-HAM: Festnahme: Mann bricht in Tankstelle ein und stiehlt Alkohol

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer touchierte am Donnerstag, 13. April, gegen 1.50 Uhr, einen Baum auf dem Bockumer Weg und flüchtete. Die Sattelzugmaschine samt Auflieger war auf dem Bockumer Weg in Richtung Westen unterwegs, als das Gespann einen am Fahrbahnrand stehenden Baum touchierte. Der Sachschaden liegt geschätzt im fünfstelligen Bereich. Hinweise zu dem Flüchtigen werden ...

