Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Arbeitsunfall

Dingelstädt (ots)

Am Freitagmorgen führten zwei 33- und 28jährige Männer Elektronikarbeiten an der Deckenbeleuchtung einer Halle vom Automobilzulieferer in der Wachstedter Straße in Dingelstädt durch. Ein 59jähriger Mitarbeiter führte in der Halle einen Kran, um Produktionsmaterial zu verlagern. Hierbei stieß dieser gegen die Hubarbeitsbühne der beiden Elektriker. Diese stürzten aus einer Höhe von ca. sieben Metern. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurden diese mit Rettungshubschraubern in die Kliniken nach Göttingen und Halle/ Saale verbracht. Das Amt für Arbeitsschutz wurde verständigt und ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell