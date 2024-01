Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebe waren unterwegs

Nordhausen (ots)

Am Samstag waren Fahrraddiebe in Nordhausen unterwegs. Dabei gingen sie recht dreist vor.

Zunächst entwendeten sie am frühen Nachmittag an der Nordhäuser Marktpassage am Pferdemarkt ein mit Schloss recht ordentlich gesichertes dunkelrot-schwarzes Mountainbike. Der Eigentümer war nur kurz Blumen kaufen. Er konnte noch einen Mann mit blauer Arbeitshose und schwarzen Rucksack wahrnehmen, der sich mit seinem Fahrrad in Richtung Theater entfernte. Dort verschwanden Dieb und Fahrrad.

Am frühen Abend wiederholte sich das ganze an einem Discounter in der Reichsstraße. Dort wurde ein ordentlich gesichertes schwarz-blaues Pedelec entwendet. Die Diebe nutzten auch hier die kurze Zeit, in der der geschädigten Eigentümer einkaufen war.

In Beiden Sachverhalten müssen die Diebe auffällig an den Sicherungen der Fahrräder hantiert habe. Personen, die die Diebe dabei beobachtet haben könnte, werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell