POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrt für Lkw-Fahrer endet am Zollhof

Freiburg (ots) - In ein Outdoor & Outlet Textilgeschäft wurde von Unbekannten in der Nacht von Montag auf Dienstag, 27. - 28.11.2023, in der Straße "Brand" eingebrochen. Über die Eingangstüre wurde gewaltsam in die Räumlichkeiten eingedrungen. Wander- und Skibekleidung sowie sonstige große Mengen an Bekleidungsteilen wurde aus dem Verkaufsraum und auch aus dem ...

mehr