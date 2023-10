Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Last Minute Infotag beim Zoll in Stuttgart, 14. Oktober 2023 Informationen zu den Ausbildungs- und Studienangeboten beim Zoll

Am 15. Oktober endet beim Zoll die Bewerbungsfrist für den Start in die Ausbildung oder in ein duales Studium im September 2024. Wer jetzt noch nicht genau weiß, wann er seine Zollkarriere starten soll, wie das Auswahlverfahren abläuft oder wo die Schwerpunkte der Ausbildung beziehungsweise des Studiums beim Zoll liegen, hat am kommenden Samstag (14.10.2023) die Möglichkeit, sich beim Last Minute Infotag über diese Themen zu informieren. Wer sich nicht auf elektronischen Weg bewerben möchte, kann beim Infotag seine Bewerbungsunterlagen auch persönlich bei der Ausbildungsleitung abgeben.

Ort: Hauptzollamt Stuttgart, Hackstr. 85, 70190 Stuttgart Zeit: Samstag, 14.102023, 11:00 - 15:00 Uhr

