Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt fünf Haftbefehle

Rheinmünster/Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben am gestrigen Tag fünf offene Haftbefehle vollstreckt. Drei der fünf Haftbefehle wurden am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden vollstreckt. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Rumänien wurden drei Männer festgestellt, die mit offenen Haftbefehlen gesucht wurden. Gegen einen 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 40 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Kurz darauf wurde bei einem ebenfalls rumänischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung festgestellt. Der 61-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1840 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen. Auch die dritte Festnahme stammt aus dem Flugzeug aus Rumänien. Gegen einen 30-jährigen rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Vorführhaftbefehl wegen räuberischer Erpressung. Nach richterlicher Vorführung wurde er in das Gefängnis eingeliefert. Die vierte Festnahme wurde vergangene Nacht in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus,auf der Fahrt von Straßburg nach Zagreb,festgestellt. Die Kontrolle erfolgte am Grenzübergang Kehl Europabrücke. Gegen einen 40-jährigen Mann aus Angola bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 30 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Die fünfte Festnahme erfolgte ebenfalls, heute in den frühen Morgenstunden, in Kehl. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses wurde ein 27-jähriger syrischer Staatsangehöriger festgestellt. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 984,50 Euro bezahlen konnte, setzte er seine Reise nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fort.

