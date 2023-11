Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Festnahmen an einem Tag

Rheinmünster/Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben über den gestrigen Tag verteilt drei gesuchte Straftäter festgenommen. Eine Festnahme erfolgte gestern Morgen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Rumänien. Hier wurde ein 30-jähriger rumänischer Staatsangehöriger festgestellt. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde nach Abschluss der Maßnahmen, zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 50 Tagen, in das Gefängnis eingeliefert. Eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und französischer Grenzpolizei stellten gestern Mittag in einem grenzüberschreitenden Fernreisezug, auf der Fahrt von Straßburg nach Karlsruhe, einen 37-jährigen französischen Staatsangehörigen fest. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 977,50 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen. Gestern Abend wurde am Bahnhof in Kehl ein 59-jähriger deutscher Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen versuchter Nötigung. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen in das Gefängnis eingeliefert.

