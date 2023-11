BPOLI-OG: Festnahme nach Diebstahl

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Samstag, am Grenzübergang Kehl Europabrücke, einen falschen belgischen Aufenthaltstitel sichergestellt. Diesen zeigte ein syrischer Staatsangehöriger neben seinem syrischen Reisepass den Beamten vor. In der polizeilichen Vernehmung gab der Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich an, für seine Reise von Syrien nach Deutschland insgesamt 9500 Euro, an einen ...

mehr