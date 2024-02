Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei warnt vor falschen Wasserwerkern nach Serie von Betrugstaten

Osnabrück (ots)

Seit einigen Tagen registriert die Polizei eine Häufung von Betrugstaten im Stadtgebiet, die von falschen Wasserwerken begangen werden. Insgesamt sind binnen knapp einer Woche acht Taten, darunter zwei Versuche, den Beamten bekannt geworden. Dabei gehen die Betrüger meist identisch vor: Sie gelangen unter dem Vorwand, dass in der Nachbarschaft bei Bauarbeiten ein Rohr beschädigt worden sei und man nun die Wasserrohre in den umliegenden Wohnungen überprüfen müsse, in die Wohnungen der lebensälteren Personen. Nach Verabschiedung wurde in allen Fällen das Fehlen von hochwertigen Schmuckstücken festgestellt.

Die Polizei warnt vor weiteren Taten und veröffentlicht an dieser Stelle eine Beschreibung der Täter. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei allen Taten um dieselben zwei Täter handelt. Zur Beschreibung:

1. Täter

- Ca.30 Jahre alt, - kräftige, aber nicht dicke Statur, - ca.170 groß, - dunkle Bekleidung - sprach akzentfreies hochdeutsch, leicht dunkler Teint

2. Täter

- ca.40 -50 Jahre alt - Ebenfalls kräftig, nicht dick - Ca.180cm groß - Dunkle Bekleidung - Trug ebenfalls die dunkle Jacke mit rotem Streifen

Hinweise zu den Betrügern nimmt die Polizei unter 0541/327-2115 oder -3303 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch auf Folgendes hin:

Bei Störungen in der Strom- oder Wasserversorgung sind nur in Ausnahmefällen Arbeiten von Mitarbeitenden der SWO Netz in den Häusern nötig. Sollten Mitarbeitende der Stadtwerke Osnabrück oder der SWO Netz um Einlass bitten, können sich diese immer ausweisen. Bewohner sollten sich unbedingt den Mitarbeiterausweis zeigen lassen, um Trickbetrügern keine Chance zu geben. Zur Sicherheit kann die Identität der Mitarbeitenden durch einen Anruf bei der Netzleitstelle unter Telefon 0541/2002-2020 überprüft werden.

