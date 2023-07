Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schlägerei auf der B62 in Betzdorf

Betzdorf (ots)

Am 17.07.2023 kam es gegen 19:30 Uhr auf der B62 am Struthof in Betzdorf zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach aktuellem Erkenntnisstand hatte ein alkoholisierter Mann mehrere Fahrzeugführer an der Lichtzeichenanlage der Kreuzung Kirchener Straße (B62) / Struthofstraße nach Feuer für seine Zigarette gefragt. Dem Fahrzeugführer eines silbernen Transporters missfiel dies offensichtlich, weswegen er den Mann mit der Faust ins Gesicht schlug, sodass dieser blutende Platzwunden erlitt. Der Fahrzeugführer floh sodann vom Ort des Geschehens. Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeugführer machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

