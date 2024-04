POL-AC: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Alsdorf (ots) - Am Dienstagnachmittag (23.04.2024) gegen 17:20 Uhr ist es zu einem bewaffneten Raubüberfall in Alsdorf gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen betrat eine vermummte Person ein Geschäft für Herrenmode in der Rathausstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er den anwesenden Geschäftsinhaber auf, den Kasseninhalt herauszugeben. Der kam der Forderung nach und übergab dem Täter Bargeld in Höhe ...

