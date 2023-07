Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Gewitterfront verursacht 300 Einsätze der Feuerwehren im Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots)

Die seit dem späteren Abend unter anderem über den Bodenseekreis hinweggezogene Gewitterfront mit Starkwind und Regen, hat im in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und bis in den Morgen zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehren geführt. Mindestens 296 mal mussten die Einsatzkräfte bis 9 Uhr unter anderem wegen umgestürzter Bäume, loser Äste und Dachziegel ausrücken, so die Zahlen der integrierten Leitstelle Bodensee-Oberschwaben. Zahlreiche Verkehrswege waren blockiert und durch Laub verschmutzt. Anspruchsvolle Einsatzstellen waren umgestürzte Baugerüste und Blitzeinschläge in Wohnhäuser in Friedrichshafen, sowie drei sinkende Motorboote in Sipplingen. Hierbei wurden zeitweise auch Personen vermisst, die später aber angetroffen werden konnten. Bei der Personensuche war auch die Drohneneinheit des Landkreises im Einsatz. Die alte B 31 am See entlang war zwischen Meersburg und Uldingen-Mühlhofen durch Äste blockiert, so dass PKW eingeschlossen waren. Am Morgen sicherte die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren einen umgefallenen Strommast. Nach bisherigenm Wissensstand kamen durch das Unwetter aber keine Personen zu Schaden. Stromausfälle in einigen Gemeinden sorgten für Beeinträchtigungen für die Bevölkerung. Teilweise dauern Einsatzmaßnahmen noch an, denn immer noch müssen die Feuerwehren gefährliche lose Äste und umkippenden Bäume beseitigen. Die Forstämter, Bauhöfe und die Straßenmeisterei unterstützen hier. Auch in den kommenden Tagen kann es zu Gewittern kommen und wir bitten darum, die Wetterwarnungen und Handlungsempfehlungen zu beachten.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell