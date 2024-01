POL-BI: Betrunken und unter Drogen - Unfallstelle gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte brachen in der Nacht auf Montag, 29.01.2024, in eine Pizzeria in der Straße Kleine Howe ein. Sie entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen brachen die Täter zwischen 01:00 Uhr und 15:00 Uhr in das Restaurant in Höhe der Mühlenstraße ein. Sie entwendeten Bargeld, zwei Samsung-Tablets und ein Telefunken-Tablet. Anschließend flüchteten sie in eine unbekannte Richtung. ...

mehr