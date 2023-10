Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Motorradfahrer kommt von Kreisstraße ab - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.10.2023, kurz nach 15.00 Uhr, kam ein 37-jähriger Motorradfahrer von der Kreisstraße 6350 ab und verletzte sich dabei schwer. Er befuhr die Kreisstraße von Kandern kommend in Richtung Malsburg, als er etwa 800 Meter nach dem Ortsausgang Kandern nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen abwärtsführenden Feldweg befuhr und unterhalb der Kreisstraße in eine Grünfläche stürzte. Der 37-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

