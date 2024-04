POL-AC: Bewaffneter Raubüberfall in der Innenstadt

Stolberg (ots) - Eine 28-Jährige ist in der vergangenen Nacht (22.04.24) um kurz vor 2 Uhr in der Europastraße von einem Pkw überfahren worden. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen lag die Frau bereits auf dem Fußgängerüberweg an der Einmündung Europastraße und Mühlener Ring, als sie von dem Fahrzeug einer 67-jährigen ...

mehr