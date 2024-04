POL-AC: Tödlicher Unfall im Nordkreis - Mann stirbt noch an der Unfallstelle

Aachen / Euregio (ots) - Gestern (16.04.2024) hat in der Zeit zwischen 12 und 21 Uhr ein großer Kontrolleinsatz dies- und jenseits der Grenze stattgefunden. In der StädteRegion Aachen und in den Kreisen Düren, Heinsberg und Euskirchen, sowie auf niederländischer und belgischer Seite in der Grenzregion ...

mehr