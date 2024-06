Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Nach Verkehrskontrolle hinter Gittern

31-Jähriger mit Haftbefehl gesucht

Raunheim (ots)

Ein 31-Jähriger wurde nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Montag (3.6.) festgenommen und in eine Haftanstalt gebracht. Gegen 1.15 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim ein Fahrzeug im Bereich der Kelsterbacher Straße. Beim Abgleich der Personalien des Beifahrers aus Offenbach mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellten die Einsatzkräfte fest, dass er wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben war. Die geforderte Summe von 2.800 Euro konnte er nicht aufbringen, weshalb ihn eine Streife im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überführte. Hier wird er die nächsten 70 Tage hinter Gittern verbringen müssen.

