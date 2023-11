FW Bremerhaven: Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven-Wulsdorf feiert Richtfest

Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Das Richtfest für das neue Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven-Wulsdorf hat gestern (14. November 2023) in einem feierlichen Rahmen stattgefunden. Oberbürgermeister Melf Grantz, Stadtrat Peter Skusa als Dezernent für die Feuerwehr und der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wulsdorf, Ullrich Knoll, begrüßten die rund 80 Gäste in der Fahrzeughalle in der Straße Bohmsiel. Unter den Gästen waren unter anderem Mitglieder des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und des Landesfeuerwehrverbandes Bremen vertreten.

"Die Kosten für den Neubau betragen rund 3,8 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für das erste Halbjahr 2024 geplant. Das Gerätehaus wurde mit einer Nutzfläche von rund 745 m² auf zwei Geschossen geplant", so Oberbürgermeister Melf Grantz. Feuerwehrdezernent Peter Skusa ergänzte: "Das Grundstück hat eine Fläche von rund 8.450 m², um in Zukunft auch den Bau einer Feuer- und Rettungswache Süd der Berufsfeuerwehr ermöglichen zu können." Zurzeit verrichtet die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf ihren Dienst im historischen Gerätehaus an der Lindenallee.

Melf Grantz: "Nach dem Spatenstich und der Grundsteinlegung freue ich mich, dass der nächste Meilenstein erreicht wurde, und die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf bald in ihr neues Gebäude an einem strategisch gut gelegenen Standort einziehen kann." Der Oberbürgermeister bedankte sich bei den Einsatzkräften für ihre wertvolle Arbeit und bei der Politik für die problemlose Bewilligung der Gelder für dieses Projekt. "Der Neubau ist nicht nur im Rahmen der Gefahrenabwehr wichtig, sondern auch für die soziale Wertigkeit der Freiwilligen Feuerwehr", so Stadtrat Peter Skusa. "So wird das Ehrenamt durch die neuen Gegebenheiten hoffentlich auch für zukünftige Einsatzkräfte attraktiver."

Ullrich Knoll beschrieb in seinem Grußwort die emotionale Bedeutung des neuen Gerätehauses für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte und blickte auf das bisherige Feuerwehrhaus an der Lindenallee zurück. Der anschließende lebendige Richtspruch rundete die Veranstaltung ab. Im Anschluss fand ein gemeinsamer Austausch mit den Gästen statt. Das Dach der Fahrzeughalle wird in den kommenden Tagen geschlossen.

