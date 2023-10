Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unfallflucht: 10-jähriger Radfahrer wird dicht von Pkw überholt und stürzt.

Wesel (ots)

Am Freitag, 29.09.2023, gegen 13.45 Uhr, ereignete sich in Wesel-Obrighoven auf der Obrighovener Straße eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein 10-jähriger Weseler leicht verletzt wurde.

Der 10-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Feldweg der Obrighovener Straße in Fahrtrichtung Gewerbegebiet "Am Schornacker". Etwa in Höhe des Abteikersteigs überholte ihn ein bislang unbekannter Pkw so schnell und dicht, dass der 10-Jährige nach rechts in den Kies stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Der 10-Jährige rief von der Unfallstelle aus seine Mutter an, die mit der Polizei zur Unfallstelle kam. Nach der Unfallaufnahme begab sich die Mutter mit ihrem Sohn in ein örtliches Krankenhaus.

Eine nähere Beschreibung des Pkw ist leider nicht möglich.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen. Es werden Zeugen und Hinweisgeber gesucht, die Angaben zu dem geschilderten Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281-107-0

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell