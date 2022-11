POL-IZ: 221103.7 Heide: Brandursache in Autohaus ermittelt-Zeugen gesucht

Grevenkop (ots) - Am Mittwoch gelangten unbekannte Täter in der Zeit von 13 bis 14.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße. Nachdem diese eine Scheibe neben der Eingangstür zerschlugen, durchsuchten sie die Innenräume des Gebäudes. Im Büro wurde ein im Schrank eingebauter Tresor komplett herausgerissen und entwendet und sämtliche Schränke im Wohnbereich durchsucht. Die Täter entwendeten Schmuck, eine ...

