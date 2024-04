Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohn.-Geschäftshaus

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, OT Garlebsen. Zeit: Freitag, 12. April 2024, 15:00 Uhr bis Montag, 15. April 2024, 13:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte die Ortschaft Garlebsen auf und man machte sich an einem Wohn.-Geschäftshaus gewaltsam zu schaffen. Bei dem nun tatbetroffenen Wohnhaus wurde die Haustür und eine Seitenscheibe gewaltsam angegangen. Anwohner aus Garlebsen werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Der/die Täter könnten bei der weiteren Tatsusführung (Sache aus dem Wohnhaus zu entwenden) gestört worden sein. Der angerichtete Sachschaden am Wohnhaus wurde auf 500.- geschätzt und Ermittlungen wegen Wohnungseibruchdiebstahl wurden aufgenommen.

