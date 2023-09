Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Container in Brand - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Vergangene Nacht gerieten zwischen 01.50 Uhr und 02.30 Uhr ein Papiercontainer und ein Restmüllcontainer in der Straße "An der Musikschule" und "Am Stollen" aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Außerdem fing ein Sperrmüllhaufen in der Krohnestraße Feuer. Die Feuerwehr konnte alle Brände zügig löschen, es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise zur Brandentstehung werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0242219/2023 entgegengenommen. (ah)

