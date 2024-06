Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruchsversuch bei Baustoffhandel: Tatverdächtiger nach kurzer Flucht festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Einen Einbrecher ertappte am Freitagabend der Mitarbeiter eines Baustoffhandels in der Kasseler Nordstadt, als er nach Ladenschluss nochmal kurz in das Geschäft zurückkehrte, weil er etwas vergessen hatte. Im Vorraum des Geschäfts machte sich gerade ein ihm unbekannter Mann mit einem Besenstiel an der Eingangstür des Ladens zu schaffen. Als der Zeuge den Unbekannten ansprach, ergriff dieser die Flucht nach draußen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite konnte der Mitarbeiter den Täter jedoch einholen und gemeinsam mit Passanten stellen. Eine alarmierte Streife des zuständigen Polizeireviers Nord nahm dort schließlich den 48-Jährigen aus dem Werra-Meißner-Kreis fest. Er ist der Polizei kein Unbekannter. Wie sich herausstellte, war er offenbar über den Keller in das Gebäude eingestiegen und hatte sich über das Treppenhaus in den Vorraum begeben, wo er sich schließlich mit dem Besen an der Eingangstür zu dem Baustoffhandel zu schaffen machte. Der 48-Jährige muss sich nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

