Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch und Brand in Bürogebäude

Medebach (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Brand in einem Bürogebäude am Marktplatz. Gegen 03:10 Uhr wurde Rauchentwicklung aus dem Gebäude festgestellt. Bei den anschließenden Ermittlungen der Kriminalpolizei am Brandort ergaben sich Hinweise darauf, dass Unbekannte sich zunächst gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten im Obergeschoss verschafft haben und es anschließend zu dem Feuer im Gebäudeinneren kam. Die Kriminalpolizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von vorsätzlicher Brandlegung aus und hat Spuren gesichert. Der entstandene Gebäudeschaden wird derzeit auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Vermutlich entwendeten der oder die Täter elektronische Geräte. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 zu melden.

