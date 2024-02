Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Fahrradgeschäft

Brilon (ots)

Am frühen Dienstagmorgen haben sich Unbekannte gegen 04:40 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Fahrradgeschäft am Ostring verschafft. Zeugen beobachteten zur Tatzeit ein blaues Auto und mehrere dunkel gekleidete Personen im Bereich des Geschäfts. Wenig später flüchteten die Unbekannten. Die Polizei konnte ein blaues Auto antreffen. Der Fahrer, ein 51-jähriger Mann, hatte ein Fahrrad dabei. Das Fahrrad und das Auto hat die Polizei sichergestellt. Der 51-Jährige wurde zu einer Polizeiwache gebracht und von dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ob er in Zusammenhang zu dem Einbruch steht, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die weiteren Tatverdächtigen sind flüchtig. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 zu melden.

