POL-HSK: Schlägerei am Skilift

Brilon (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Unterkunft an der Grimmestraße. Dabei wurde ein 59-Jähriger zunächst vom Täter geschlagen. Anschließend nahm ihm der Täter Bargeld weg und flüchtete. Als der 59-Jährige die Verfolgung aufnehmen wollte, wurde er am Boden liegend vom Täter getreten. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Verdacht steht nach ...

mehr