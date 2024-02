Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Diebstahl in Haft

Brilon (ots)

Am Freitag kam es gegen 19:30 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einer Tankstelle an der Möhnestraße. Zwei Männer betraten die Tankstelle. Während einer von ihnen E-Zigaretten in seinem Rucksack verstaute, kaufte der andere Ware bei einer 29-jährigen Kassiererin. Als der Diebstahl von der 29-Jährigen und ihrem 21-jährigen Kollegen bemerkt und die beiden Männer angesprochen wurden, wollten sie die Tankstelle verlassen. Der 21-jährige Mitarbeiter der Tankstelle und ein 30-jähriger Zeuge versuchten die beiden Männer an der Flucht zu hindern. Dabei packte einer von ihnen, der später durch die Polizei gestellt werden konnte, den 21-jährigen Mitarbeiter am Kragen als er von diesem festgehalten wurde. Anschließend riss sich der Tatverdächtige los, dabei traf den Mitarbeiter ein Schlag im Gesicht. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Männer flüchteten mit einem Auto vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen der beiden Männer, einen 48-jährigen Georgier mitsamt der Beute antreffen. Die Beute wurde sichergestellt. Der 48-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Den zweiten Mann konnten die Beamten nicht mehr antreffen.

