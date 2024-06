Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 69-Jähriger in Gießbergstraße schwer verletzt: Polizei geht von Unfallflucht aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am gestrigen Montagmittag wurden Rettungskräfte zu einem schwer verletzten Mann in die Gießbergstraße gerufen und trafen dort auf einen 69-Jährigen aus Fuldatal mit Kopfverletzungen. Sie brachten den Mann in ein Kasseler Krankenhaus und verständigten die Kasseler Polizei. Lebensgefahr soll nach erster Einschätzung für den 69-Jährigen nicht bestehen. Beamte des Polizeireviers Mitte nahmen im weiteren Verlauf die Ermittlungen zur Ursache der Verletzungen auf. Da der Verletzte selbst bislang nicht befragt werden konnte, ist das Geschehen noch weitestgehend unklar. Die Beamte vermuten aufgrund der Spurenlage, dass der 69-Jährige als Fußgänger in einen Verkehrsunfall mit einem anderen Verkehrsteilnehmer, möglicherweise einem Fahrradfahrer, verwickelt war. Der mutmaßliche Zusammenstoß hatte sich in der Gießbergstraße, Ecke Jägerstraße, vor der Hausnummer 16 ereignet. Hinweise auf den anderen Unfallbeteiligten, der nach dem Unfall offenbar geflüchtet war, liegen momentan nicht vor, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben und Hinweise zum Unfallhergang oder auf noch unbekannte Unfallbeteiligte geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell