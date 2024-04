Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: 30.000 Euro Sachschaden nach Heckenbrand

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da ein 83-Jähriger mithilfe eines Bunsenbrenners Unkraut in seinem Garten entfernen wollte, fing am Montag (08.04.2024), gegen 14.30 Uhr, eine Hecke in der Vogelsangstraße in Öschelbronn Feuer. Die Gartenhecke brannte daraufhin vollständig nieder und die Flammen beschädigten Teile des angrenzenden Hauses. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 30.000 Euro belaufen. Sowohl der Senior als auch eine 80 Jahre alte Frau, die sich bei Brandausbruch in dem Haus befand, wurden leicht verletzt. Beide wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Das Gebäude blieb nach Abschluss der Löschmaßnahmen der Feuerwehr bewohnbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell