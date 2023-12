Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Häuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt /-Möhringen (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (19.12.2023) in zwei Häuser am Kauslerweg und an der Sophie-Tschorn-Straße eingebrochen. Am Kauslerweg gelangten die Täter zwischen 18.30 Uhr und Mitternacht über den Garten zur Terrassentür und schlugen diese mutmaßlich mit einem Hammer ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume des Hauses. Das genaue Diebesgut ist noch Gegenstand der Ermittlungen. An der Sophie-Tschorn-Straße gelangten die Unbekannten zwischen 15.00 Uhr und 18.55 Uhr über die Terrassentür ins Haus, indem sie diese mit einem unbekannten Werkzeug aufhebelten. Auch hier durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen unter anderem Schmuck und eine Silbermünze im Wert von zirka 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

