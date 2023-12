Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ohne Fahrerlaubnis kontrolliert und zwei Welpen beschlagnahmt

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (19.12.2023) einen 23-jährigen Fahrer in der Rosensteinstraße kontrolliert der keine gültige Fahrerlaubnis besessen und zusammen mit einem 21-Jährigen zwei Welpen ohne notwendige Ausweise und Impfungen nach Deutschland eingeführt haben soll. Die Beamten kontrollierten die beiden Personen in einem Ford Focus gegen 15.00 Uhr. Dabei konnte der Fahrer aus Ungarn keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Bei weiteren Überprüfungen im Hotelzimmer der beiden Männer fanden die Beamten zwei Welpen der Rasse American Bulldog. Für die Hunde hatten die beiden keine EU-Heimtierausweise und es fehlten die notwendigen Impfungen. Nach einer veterinärmedizinischen Überprüfung wurden die Tiere sichergestellt und zur Quarantäne in ein Tierheim gebracht.

