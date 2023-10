LPI-J: Wildunfall bei Willerstedt

Weimar (ots) - Der Fahrer eines Busses befuhr am 05.10.2023 gegen 15:00 Uhr die Erfurter Straße in Richtung Erfurt. Ein VW-Multivan parkte ordnungs- gemäss am rechten Fahrbahnrand. In der weiteren Folge stieß der Busfahrer gegen die geöffnete Heckklappe des VW. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

