Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Gruppe ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag (16.12.2023) einen 37-jährigen Mann in der Königstraße ausgeraubt. Der 37-Jährige war zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr alleine in der Königstraße unterwegs als ihn auf Höhe des Pusteblumen-Brunnens ein Mann ansprach. Während des Gesprächs griffen ihn mehrere Personen von hinten an und schlugen auf ihn ein. Nachdem er kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte waren die Täter weg und er bemerkte das Fehlen seines Gelbeutels mit einem geringen Bargeldbetrag sowie diversen Ausweispapieren. Ein Täter war zirka 170 Zentimeter groß, hatte eine normale Statur und kurze Haare. Ein Komplize trug einen sogenannten Ducktail Bart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

