Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mann in Tiefgarage von Auto erfasst - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zweier Autofahrer in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Ludwigsburger Marstallstraße wurde am Samstag (06.04.2024) gegen 15:15 Uhr ein 32-Jähriger leicht verletzt. Zwischen ihm und einem noch unbekannten Nissan-Fahrer soll aufgrund einer Verkehrssituation ein Streitgespräch entstanden sein, in dessen Verlauf der noch Unbekannte handgreiflich geworden sein soll und den in seinem Opel Corsa sitzenden 32-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Als der Tatverdächtige mit seinem Nissan wegfahren wollte, stellte sich der 32-Jährige vor das Fahrzeug, um die Wegfahrt zu verhindern. Der unbekannte soll den 32-Jährigen hierbei angefahren haben, so dass dieser auf die Motorhaube aufgeladen worden und nach einigen Metern Fahrt zu Boden gefallen sein soll. Anschließend soll der 32-Jährige die Polizei gerufen und sich noch während des Notrufs erneut vor den Nissan gestellt haben. Der Nissan-Fahrer soll daraufhin Gas gegeben und den Geschädigten angefahren haben, so dass dieser zu Boden geschleudert worden sein soll. Der 32-Jährige erlitt bei den Vorfällen offenbar leichte Verletzungen an den Beinen, musste aber vor Ort nicht medizinisch behandelt werden. Nach seinen Angaben müssten sich mehrere Personen in der Tiefgarage aufgehalten und den Vorgang mutmaßlich beobachtet haben. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

