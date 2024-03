LPI-EF: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Erfurt (ots) - Mittwochnachmittag verursachte eine Beifahrerin beim Öffnen der Autotür Lackkratzer an einem geparkten Fahrzeug. Der Ehemann hatte den Opel in einer Tiefgarage in Daberstedt in Erfurt geparkt. Um auszusteigen öffnete die 73-jährige Beifahrerin ihre Autotür und stieß mit dieser mehrmals gegen ein anderes Auto. So verursachte sie einen Lackschaden an einem VW in Höhe von 300 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und rief die Polizei. ...

