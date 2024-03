LPI-EF: Flaschen mit Propangas gestohlen

Erfurt (ots) - Heute Morgen sorgte eine Bombendrohung am Kolping Werk in Erfurt für einen Polizeieinsatz. Diese ging per Telefon bei der Geschäftsführerin ein, welche die Polizei informierte. Das Schulgebäude wurde daraufhin geräumt. Zeitweilig befanden sich knapp 50 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal vor Ort. Diese wurden in einen angrenzenden und gesicherten Bereich begleitet. Zwei Sprengstoffspürhunde ...

