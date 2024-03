Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Simson gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch geriet eine Simson in das Visier eines Diebes. Das Zweirad war im Julius-Leber-Ring in Erfurt abgestellt, als sich der Unbekannte dem Fahrzeug näherte. Er schaffte es nicht die Finger von dem Gefährt zu lassen und machte sich am Schloss zu schaffen. Dieses durchtrennte er und floh mit seiner Beute im Wert von 5.500 Euro. Gestern Morgen bemerkte der Eigentümer den Diebstahl und informierte die Polizei. (SE)

