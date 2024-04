Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Gestohlene Waren auf Flohmarkt zum Verkauf angeboten

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei ermittelt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz seit Sonntag (07.04.2024) gegen einen 57-jährigen Mann und eine 50 Jahre alte Frau. Die beiden boten auf einem Flohmarkt auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kehlstraße in Vaihingen an der Enz mehrere Fahrräder zum Verkauf an. Auf den Hinweis einer Besucherin hin, der die Menge an feilgebotenen Drahteseln komisch vorkam, überprüften Polizeibeamte die Räder. Hierbei stellte sich heraus, das mindestens drei davon zuvor bei der Polizei als gestohlen gemeldet worden waren. Die Fahrräder wurden daraufhin polizeilich beschlagnahmt, ebenso wie das Mobiltelefon des 57-Jährigen, bei dem es sich mutmaßlich ebenfalls um Diebesgut handelt. Wie die beiden Tatverdächtigen in den Besitz der Waren kamen, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

