Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfonn: Betrüger vorläufig festgenommen - mögliche weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (07.04.2024) gegen 11:00 Uhr wurde eine 22-Jährige Opfer von zwei Betrügern, die ihr eine Notlage vortäuschten. Die 22-Jährige war mit ihrem Fahrzeug von Dachtel in Richtung Deckenpfonn unterwegs, als sie von den zwei 24- und 14-jährigen Tatverdächtigen vom Fahrbahnrand aus angehalten worden war. Diese gaben an, für ihr liegengebliebenes Fahrzeug kein Benzin und kein Geld mehr zu haben. Aus diesem Grund fuhr die Frau den Älteren der beiden Betrüger zu einer nahegelegenen Tankstelle und befüllte einen Kanister mit Benzin. Für eine angebliche Notlage in der Verwandtschaft hob die 22-Jährige noch einen dreistelligen Bargeldbetrag ab und übergab es dem Mann. Der 24-Jährige forderte anschließend weiteres Bargeld, weshalb das Opfer nach Herrenberg zu zwei weiteren Tankstellen fuhr. Da hier keine Bargeldabhebungen möglich waren, fuhr das Opfer in Begleitung des Betrügers nach Hause und holte erneut einen dreistelligen Bargeldbetrag, den sie ebenfalls übergab. Anschließend fuhr die 22-Jährige den Tatverdächtigen zurück zu seinem Fahrzeug. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Audi, vom Modell A6, mit ausländischen Kennzeichen.

Nach diesem Vorfall vertraute sich das Opfer ihrem Vater an, der die Polizei informierte. Später am Tag meldeten sich die Betrüger telefonisch bei der Frau und forderten weiteres Bargeld. Hierzu wurde sie an ein Bankinstitut nach Jettingen beordert. Einsatzkräfte der Polizei konnten die beiden Betrüger an vereinbartem Treffpunkt vorläufig festnehmen. Hier fanden die Beamten neben Bargeld auch mehrere Armbanduhren auf. Die Betrüger wurden vorläufig festgenommen und die aufgefundenen Gegenstände sichergestellt. Bei den Tatverdächtigen wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Nach Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß entlassen.

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht mögliche weitere Geschädigte, die den Männern Spenden übergeben haben oder hierzu aufgefordert wurden, und bittet diese sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell