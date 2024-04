Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Erneuter Kupfer-Diebstahl auf Baustellengelände - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter schlugen am Samstagabend (06.04.2024) gegen 22:00 Uhr erneut auf einem Baustellengelände in der IBM-Allee in Ehningen zu und entwendeten wiederholt Kupferadern aus Stromkabeln. An einer Trafostation auf dem Baustellengelände durchtrennten die Täter bereits angeschlossene Starkstromkabel, lösten die Ummantelung und entwendeten rund 30 Meter Kupferkabel. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die entstandene Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Notdienst des zuständigen Energielieferanten sicherten die durchtrennten Stromkabel und stellten den Strom ab, da durch den zuvor noch fließenden Strom Lebensgefahr bestand.

Bereits zwischen 23.03.2024 und 25.03.2024 wurden auf dem Baustellengelände diverse Stromkabel aufgeschnitten und die darin befindlichen Kupferadern im Wert von rund 45.000 Euro entwendet (wir berichteten am 26.03.2024, 09:35 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5743780).

Der Polizeiposten Ehningen hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07034 27045-0 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

