Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Diebe stehlen mehrere Tonnen Kupferkabel - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen öffneten zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr (23.-25.03.2024) einen Bauzaun und gelangten so auf das Gelände einer Baustelle in der IBM-Allee in Ehningen. Dort schnitten sie die freiliegenden Teile eines Erdkabels in Stücke, welches die Baustelle mit Strom versorgt. Anschließend schnitten die Unbekannten die Ummantelung des Kabels auf und entwendeten das darin befindliche Kupferkabel. Insgesamt wurden auf diese Weise mehrere hundert Meter Kupferkabel mit einem Gewicht von über fünf Tonnen und einem Materialwert von rund 45.000 Euro gestohlen. Der angerichtete Sachschaden liegt noch deutlich höher, da das Erdkabel zur Fortführung der Bauarbeiten komplett ersetzt werden muss. Aufgrund der Umstände wird bislang davon ausgegangen, dass sich mehrere Personen über Stunden an dem Kabel zu schaffen gemacht haben müssen, und dass zum Abtransport ein Lkw eingesetzt wurde. Der Polizeiposten Ehningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07034 27045-0 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell