Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 38-Jähriger nach Verfolgungsfahrt in Haft - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Stuttgart haben am Freitagnachmittag (22.03.2024) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei mindestens zwei Verkehrsunfälle verursacht haben soll.

Ein Autofahrer wählte den Notruf, nachdem er gegen 15.10 Uhr auf der Autobahn 81 auf Höhe Sindelfingen einen schwarzen Fiat Punto entdeckte, der ohne Kennzeichen in Richtung Stuttgart gefahren und dessen Fahrer vermummt gewesen sein soll. Der Zeuge folgte dem Punto und meldete den Standort an die Polizei, so dass eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg das Fahrzeug beim Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen antreffen konnte. Nachdem der 38-Jährige den Streifenwagen erkannte, ergriff er sofort die Flucht in Richtung Stuttgart-Vaihingen. Dabei sei es in der Hauptstraße in Stuttgart-Vaihingen zu einem ersten Verkehrsunfall gekommen, da der Tatverdächtige ein entgegenkommendes Auto gestreift habe. Anschließend habe er seine Flucht mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart-Degerloch fortgesetzt.

Im Bereich der Epplestraße musste der 38-Jährige aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen und schließlich anhalten, wobei er noch auf den Pkw Volvo eines 53-Jährigen aufgefahren und einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht haben soll. Der Tatverdächtige wurde schließlich beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Stuttgart festgenommen. Dabei leistete er heftige Gegenwehr und konnte nur unter Einsatz körperlicher Gewalt unter Kontrolle gebracht werden. Der 38-Jährige wurde schließlich in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeipräsidiums Stuttgart gebracht, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Folgetag (Samstag, 23.03.2024) einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der Haftbefehl erließ, in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Bei der Festnahme des 38-Jährigen zogen sich eine Polizeibeamtin und drei Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Stuttgart leichte Verletzungen zu. Die Hintergründe für die Flucht des kroatischen Staatsangehörigen sind noch unklar und unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch die rücksichtslose Fahrweise des 38-Jährigen gefährdet oder gar geschädigt worden sein könnten. Gesucht wird auch die Fahrerin oder der Fahrer des Fahrzeugs, mit dem es in der Hauptstraße in Stuttgart-Vaihingen zum Unfall kam. Dabei müsste zumindest der Außenspiegel des entgegenkommenden Fahrzeugs beschädigt worden sein. Hinweise werden bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell