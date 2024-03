Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall auf Landesstraße 1137 mit schwerverletzter Person - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Auf einer Lndesstraße zwischen Leonberg und Ditzingen kam es am Sonntag (24.03.2024) gegen 06:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Verkehrsteilnehmerin schwere Verletzungen erlitt. Die 27-jährige Lenkerin eines Ford befuhr die Landesstraße 1137 (Feuerbacher Straße) von Ditzingen kommend in Fahrtichtung Leonberg. Kurz nach der Einmündung zur Kreisstraße 1010 (Leonberger Straße) soll ihr auf ihrem Fahrstreifen ein bislang unbekannter Pkw-Lenker entgegen gekommen sein. Um eine Kollision zu verhindern, wich die Frau nach rechts aus, wodurch sie mutmaßlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und eine Böschung neben der Fahrbahn hinabfuhr. Dabei überschlug sich ihr Fahrzeug, bis sie auf einem, parallel zur Landesstraße verlaufenden, Feldweg zum Stehen kam. Sie wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell