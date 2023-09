Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Großrosseln-Dorf im Warndt (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 25-Jähriger befuhr zunächst mit seinem Fahrrad (E-Bike) die L 276 aus Richtung Dorf im Warndt kommend in Fahrtrichtung Karlsbrunn. Ca. 500 Meter vor dem Ortseingang Karlsbrunn kam der Mann aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Durch den Aufprall wurde der 25-Jährige schwer verletzt und ins Winterbergklinikum verbracht. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

