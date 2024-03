Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsschild umgefahren - mögliche Geschädigte und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (24.03.2024) gegen 15:45 Uhr kam es in der Südrandstraße in Leonberg zu einer Verkehsunfallflucht. Ein 60-jähriger VW-Lenker war auf der Kreisstraße 1011 (Südrandstraße) unterwegs, als er kurz vor der Abfahrt zur Neuen Ramtelstraße mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einem Verkehrsschild. Das Verkehrsschild sowie diverse Trümmerteile seines Fahrzeugs verteilten sich in der Folge über zwei Fahrbahnen. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, setzte der 60-Jährige seine Fahrt fort. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt. Die Fahrbahn an der Unfallstelle musste von einem Abschleppunternehmen gereinigt werden. Das Polizeirevier Leonberg bittet Verkehrsteilnehmende, die durch die Gegenstände auf der Fahrbahn behindert oder gefährdet wurden sowie Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

