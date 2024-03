Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Fahrzeugbrand in der Robert-Bosch-Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein BMW der 5er-Reihe ist am Montag (25.03.2024) in der Robert-Bosch-Straße in Schwieberdingen komplett ausgebrannt. Ein 51-Jähriger und sein 58-jähriger Beifahrer waren gegen 23:25 Uhr mit dem Fahrzeug unterwegs, als sich aus noch unbekannter Ursache ein Brand im Bereich des Motorraums entwickelte. Der Fahrer stoppte das Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr, bei deren Eintreffen der BMW bereits in Vollbrand stand. Das völlig ausgebrannte Fahrzeug musste nach Beendigung der Löschmaßnahmen abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug sowie der Fahrbahn entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Robert-Bosch-Straße im Bereich der Einmündung zur Ludwigsburger Straße komplett gesperrt werden.

