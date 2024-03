Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim

L1115: Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag (25.03.2024) um 15:45 Uhr befuhr ein 29-jähriger VW-Lenker die L1115 aus Richtung Ottmarsheim kommend in Richtung Besigheim. In einer Linkskurve geriet der 29-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts in den Grünstreifen, verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Letztendlich kam der VW auf der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der VW war nicht mehr fahrbereit, verlor Betriebsstoffe und musste abgeschleppt werden. Der 29-Jährige wurde mit dem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am VW sowie an einem angrenzenden Holzzaun entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Neben vier Streifenbesatzungen der Polizei waren auch ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr und die Straßenmeisterei Besigheim vor Ort im Einsatz. Für die Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten war die L1115 zwischen Besigheim und Ottmarsheim für insgesamt zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell