POL-MG: Diebstahl eines Wohnmobils

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei Mönchengladbach hat am Dienstag, 5. März, einen 44-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht in einer Wohnung an der Trierer Straße Drogen hergestellt und verkauft zu haben. Ein Haftrichter erließ am Mittwoch, 6. März, Untersuchungshaftbefehl gegen ihn. Bei dem Durchsuchungseinsatz traf die Polizei am Dienstag auf den 44-Jährigen und stellte diverse ...

mehr