Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Kreis Konstanz) Verdächtiger Gegenstand vor Flüchtlingsunterkunft (05.01.2024)

Singen (ots)

Ein in der Nähe einer Flüchtlingsunterkunft in der Güterstraße abgelegter verdächtiger Gegenstand hat am späten Freitagnachmittag die Polizei, Feuerwehr und zahlreiche weitere Rettungskräfte in Atem gehalten. Kurz nach 16 Uhr entdeckten Passanten zufällig ein umwickeltes Päckchen, aus dem Drähte ragten und alarmierten die Polizei. Die konnte das ominöse Päckchen nicht klassifizieren, sperrte vorsorglich den Bereich um die Fundstelle weiträumig und brachte die etwa 50 Bewohner der Unterkunft in einen sicheren Bereich. Erst Delaborierer des Landeskriminalamtes aus Stuttgart konnten das verdächtige Paket als völlig ungefährliches Akku-Pack identifizieren und "entschärfen", wobei zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand. Die Polizei konnte die Güterstraße gegen 20 Uhr wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben und versucht nun zu ermitteln, was es mit dem Akku-Pack vor der Unterkunft auf sich hatte.

